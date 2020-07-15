Ряд субъектов естественных монополий Шымкента привлечены к административной ответственности, передает Otyrar.KZ.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент субъекты естественных монополий ТОО «Демеу-К», ТОО «Құрылыс материалы», ТОО «Энергострой Indastry», ТОО «Энтальпия» и ИП «Кочкаров М.У.» привлечены к административной ответственности.

Привлечены субъекты за неисполнение обязанности предусмотренной подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».

Субъектам наложены штрафы на общую сумму 1 583 436 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».