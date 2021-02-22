В Шымкенте газовый монополист за пять лет незаконно собрал с потребителей 196 миллионов тенге.

Представители департамента по регулированию естественных монополий выиграли апелляционный суд. Оказалось, при подключении новых абонентов компания «КазТрансГазАймак» собирала с каждого потребителя по 12 тысяч тенге. Но согласно тарифной сетке, этого не должно было происходить. Теперь в карманы потребителей по решению суда должны вернуться 160 миллионов тенге. Еще 36 миллионов монополист вернет за пломбировку счётчиков, за которую также брали незаконно.

«При подключении с новых потребителей они брали с каждого потребителя 12 тысяч тенге. Новых потребителей. Мы в процессе проверки это выявили. Почти год судились. Наконец выиграли. Решение вступило в силу, вчера только выиграли последнюю инстанцию», — рассказал Дархан КАИНБЕРДИЕВ, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г.Шымкенту.