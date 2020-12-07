Субъекты оштрафовали на 3 063 191 тенге.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент субъекты естественных монополий такие, как ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» и ГКП «Қуатжылуорталық-3» привлечены к административной ответственности.

Субъекты привлечены за неисполнение обязанности предусмотренной подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».

Субъектам наложены штрафы на общую сумму 3 063 191 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».