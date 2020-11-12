Монополисты привлечены к ответственности в Шымкенте, передает Otyrar.KZ.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту привлечены к административной ответственности субъекты естественных монополий такие, как АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік» и ГКП «Шымкент Су Шар».

Субъекты привлечены за неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».

На монополистов наложены штрафы на общую сумму 11 949 929 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».