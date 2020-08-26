В Шымкенте субъекты естественных монополий привлечены к административной ответственности.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент субъекты естественных монополий ТОО «Алан бизнес групп», АО «Бытие», ГКП «Управление водопровода и канализации» привлечены к административной ответственности.

Привлечены субъекты за неисполнение обязанностей предусмотренной подпунктами 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».

Субъектам наложены штрафы по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» на общую сумму в размере 13 226 205 тенге.