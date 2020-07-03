В Шымкенте трех девушек отправили в вытрезвитель из-за того, что они шумели и пили во дворе многоэтажек.

2 июля примерно в 3:45 часов в полицию от жителей поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов микрорайона “Восток” в ночное время нарушают тишину.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что во дворе жилых домов три гражданки распивают спиртные напитки. Девушки не реагировали на замечания полицейских и хотели сидеть дальше.

Стражи порядка доставили их в медицинское учреждение для медицинского освидетельствования с целью выявления состояния алкогольного опьянения.

В результате освидетельствования у гражданок было выявлено состояние алкогольного опьянения средней степени, после чего они были доставлены в центр временной детоксикации. Департамент полиции города Шымкент просит жителей не нарушать тишину в ночное время.