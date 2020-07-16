Аким города, Мурат Айтенов, лично посетил оптовые склады ТОО «Аптека №5», «Мега Фарм Плюс», и убедился, что осуществляется беспрерывная поставка лекарств и имеется достаточный запас важных медикаментов.

За последние 7 дней два самолета и пять грузовиков с медикаментами, выделенные правительством, были доставлены в город из Индии, России и Украины. Они будут распределяться, прежде всего, по медицинским организациям города, а затем среди аптек.

За последние дни на склады этих двух фармкомпаний было доставлено 273 тыс. флаконов левофлоксацина, около 200 тыс. коробок аскорбиновой кислоты для инъекций, 130 тыс. коробок анальгина и димедрола, 8 видов важных медикамента, таких как раствор эуфиллина.

Кроме того, следует особо отметить, что завод по выпуску лекарственных средств АО «Химфарм», расположенный в городе Шымкент, обеспечивает Казахстан необходимыми лекарственными средствами. Сегодня здесь выпускаются растворы для инъекций и инфузий, твердые пероральные лекарственные средства (таблетки, саше, ампулы), антибиотики (порошок для инъекций).