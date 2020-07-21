В ходе рабочей поездки в Мактааральский район аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В соответствии с поручением главы региона все строительные работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме.

Аким области встретился с жителями подтопленных сел Оргебас и Фирдоуси, а также осмотрел строящиеся социальные объекты. В селе Оргебас Жанажолского сельского округа рабочая группа проинспектировала ход строительства средней школы №22 им. К.Аманжолова. Новую школу на 200 мест, которую возводят за счет средств областного бюджета ожидается ввести эксплуатацию в этом году. Также здесь начато строительство фельдшерско-акушерского пункта.

«За столь короткий срок проведена большая работа. Восстанавливаются объекты и инфраструктура жизнеобеспечения населения. Усилены строительные работы для скорейшего возвращения жителей в свои дома. Все ответственные акимы и главы районов находятся здесь. Для своевременного завершения строительные работы ведутся круглосуточно», — сказал Умирзак Шукеев.

Напомним, в поселке Оргебас на территории 1256 га расположено 209 домов. Рабочие снесли подтопленные дома, очистили территорию и заложили фундаменты новых домов. На сегодняшний день уже возведены стены 70 домов, перекрываются крыши. В строительстве задействовано 613 рабочих.

Наряду с этим, продолжается работа по восстановлению села Фирдоуси, где проживало 2377 человек. В населенном пункте площадью 1358 га расположено 327 домов. Здесь также снесли и очистили территории непригодных для проживания домов. В настоящее время заложены фундаменты и возведены стены 96 домов. Всего на строительных работах задействовано 1002 строителя.

Вместе с тем, начался текущий ремонт в школе имени «Фирдоуси». Кроме того, ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей села. Проложено 33 км труб, пробурены скважины. В тоже время, установлены абонентские ящики, начаты работы по установке новой водонапорной башни.