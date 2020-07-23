Об этом сегодня рассказали на брифинге в городском акимате.

Отказать в выплате могут по нескольким причинам, зачастую и по вине самих заявителей, чаще всего люди указывают неверный счет или зарегистрированный на других людей. Не одобрить заявку могут и если человек не оплачивал социальные отчисления или продолжает работать.

«Большинство из тех, кому было отказано, не являются участниками системы социального страхования. Многие работодатели неправильно или несвоевременно отправляли социальные выплаты, которые обязательны в нашем государстве. Обжаловать, в постановлении это указано, можно до 1 декабря, люди могут обратиться центр занятости населения и подать апелляцию, если они уверены, что выплата им положена», — рассказал Бауыржан Оспанов директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по г.Шымкенту.

Напомним, 42500 тенге за июль, который люди провели в карантине, получат: работники которых отправили в отпуск без содержания, неработающие индивидуальные предприниматели, частники и физлица, выполняющие услуги по договору, а также те, кто заплатил ЕСП- единый совокупный платёж. Получить помощь от государства могут инвалиды и студенты, официально работающие до потери работы.

Анастасия Новикова