Казахстанцы, оставшиеся без дохода из-за продления карантина, получат пособие.

Правда, оно составит не 42 500 тенге, а половину от этой суммы.

«За 2 карантинные недели августа им выплатят 21 250», — сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

Напомним, что по состоянию на 9.00 часов 30 июля принято более 2,3 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 2 млн 80 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 58 тыс. казахстанцев.