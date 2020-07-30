В связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели получателям единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. в размере 42 500 тенге будет автоматически перечислено дополнительно 0,5 минимальной заработной платы (далее – МЗП).

Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты из ГФСС после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).

Как сообщалось ранее, по поручению Главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам осуществляется назначение единовременной выплаты в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.

На вышеуказанную выплату могут претендовать следующие категории граждан:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа.

Напомним, по состоянию на 9.00 часов 30 июля принято более 2,3 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из ГФСС. Выплата назначена 2 млн 80 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 58 тыс. казахстанцам.