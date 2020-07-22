В настоящее время ведется работа по подготовке 2020-2021 нового учебного года к дистанционному обучению.

В связи с этим, рассматриваются формы организации учебного процесса. Об этом сегодня в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Ракымбек Жолаев.

«В первом квартале учебного года будут дистанционно обучаться учащиеся 1-11 классов во всех школах области, за исключением отдаленных малокомплектных сельских школ. В области количество малокомплектных школ-139, количество учащихся-12 378. Если в населенных пунктах, где расположены данные школы, нет эпидемиологической опасности, то с разрешения санитарно-эпидемиологической службы дети будут обучаться традиционно», — сказал глава управления.

Кроме того, в остальных школах области по просьбе родителей младших школьников, при улучшении ситуации, будет предоставлена возможность работы дежурных классов с соблюдением строгих санитарных требований. В дальнейшем, когда будет налажена ситуация в стране и, убедившись в том, что нет угрозы распространения инфекции, постепенно будет проводиться смешанное обучение и перевод школ на штатный формат.

«Рассматриваются возможности дистанционного обучения учителей и учащихся в домашних условиях. В области 499 535 учащихся, это более 200 тысяч детей. По результатам проведенного анализа, 28% семей области не имеют доступа к сети интернет в домашних условиях (около 130 тысяч учащихся); 34% семей не имеют компьютерной техники (более 60 тысяч учащихся). В настоящее время ведется работа по обеспечению этих учащихся интернетом и компьютером. Школьная техника в школах будет сдана во временное пользование», — сказал Ракимбек Куатбекулы.

Кроме того, 65 колледжей области в 2019-2020 учебном году осуществляли техническое и профессиональное образование студентов с помощью автоматизированных интерактивных платформ (PlatonusCollege, SnationCollege, Moodle, GoogleClassRoom).

В новом 2020-2021 учебном году дистанционное образование планируется осуществлять с помощью данных платформ. Наряду с этим, прием документов от абитуриентов, поступающих в колледжи, для того, чтобы не представлять опасности для здоровья населения, осуществляется в электронном виде. e.gov.kz через портал «электронного правительства». Для получения ответов на любые вопросы по поступлению в колледжи действуют виртуальные приемные.

В Туркестанской области всего 910 школ, общее количество учащихся – 499 535. Стоит отметить, что ученики первых классов в этом году должны регистрироваться до 1 августа через портал eGov.kz. Поэтому количество учащихся значительно возрастет.