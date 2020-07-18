В Туркестане питьевая вода транспортируется из водных сооружений Бересек-Кантаги и Миргалимсай по магистральному водоводу.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинспектировал ход работ по обеспечению областного центра централизованным водоснабжением и проверил качество строящихся магистралей. Глава региона поручил руководителям соответствующих ведомств полностью обеспечить население питьевой водой.

На сегодняшний день в Туркестан, где проживает 171 919 человек, работы по обеспечению централизованными системами питьевой воды выполнены на 98,9%. Питьевая вода транспортируется из водных сооружений Бересек-Кантаги и Миргалимсай по магистральному водоводу. Общая мощность водозабора — 40 тыс. м3 / сутки, протяженность — 37,2 км.

Стоит отметить, в целях обеспечения бесперебойной качественной питьевой водой вновь строящихся объектов административно-делового и культурно-духовного центра города Туркестан совместно с акиматом Туркестанской области и соответствующими министерствами разработана дорожная карта. В соответствии с проектом запланировано строительство магистрального водовода протяженностью 45,9 км. В настоящее время подрядной организацией завершено строительство 15,1 км водовода.

Наряду с этим, реализуется проект по строительству магистрального водовода от города Кентау до резервуара города Туркестан. Проект, финансируемый из областного бюджета, предусматривает строительство внешних водопроводных систем Урангай, Бересек, Миргалимсай емкостью 2х10000 м3 и бурение 5 водяных скважин. Все работы проводятся согласно графику.