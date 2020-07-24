Аким Туркестанской области принял участие в заседании оперативного штаба, созданного в селе Шорнак.

Глава региона поблагодарил сотрудников штаба за оперативное реагирование и систематическую работу, направленную на поддержание спокойствия и порядка в регионе. После встречи аким области встретился с жителями села и прокомментировал ситуацию.

«Шорнак – поселок с тысячелетней историей. О ситуации, которая произошла здесь уже говорят по всей стране. Ваше село всегда было образцовым, где царят спокойствие, согласие и единство. Конечно, не обошлось без провокаторов, искажающие информацию в социальных сетях. Не надо их слушать, а тех, кто всячески пытается дестабилизировать ситуацию, мы будем привлекать к ответственности. Нужно призывать молодежь к терпению и укреплять единство», — сказал глава региона, отметив, что особое внимание будет уделено социально-экономическим нуждам жителей региона. В свою очередь, сельские старейшины отметили, что данный инцидент потряс всех жителей.

ӨМІРЗАҚ ШӨКЕЕВ: ШОРНАҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ БАҚЫЛАУДА УМИРЗАК ШУКЕЕВ: СИТУАЦИЯ В ШОРНАКЕ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ Опубликовано Мирой Муслим Пятница, 24 июля 2020 г.

«В социальных сетях широко распространяется ложная информация. Мы приносим свои извинения, за то, что молодежь стала причиной этого события. Мы казахи и узбеки — братские народы. У нас один язык и одна религия», — подчеркивают местные старейшины.

Вместе с тем, председатель Туркестанского областного узбекского этнокультурного объединения призвал жителей села к единству и солидарности.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством области и правоохранительными органами по ситуации в Шорнаке и дал высокую оценку работе Умирзака Шукеева. В настоящее время установлены все детали инцидента, произошедшего 20 июля, жители села вернулись к привычной жизни.