Решение о выплате компенсации в размере 10 млн.тенге, о которой говорил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, принимает специальная комиссия, говорится в официальном сообщении акимата.

Сейчас члены комиссии ведут работу по каждому конкретному случаю.

Что касается выплат по одному миллиону тенге, то акимат города принял решение, не дожидаясь выводов специальной комиссии, дополнительно оказать материальную помощь. Таким образом выразить дань уважения медикам, отдавшим свои жизни в борьбе за своих пациентов.

Данные средства были выделены из фонда города «Шымкент – Қайырымды қала».

Еще раз приносим глубочайшие соболезнования родным и близким медиков, а также всех, чьи жизни унесла эта страшная пандемия, сообщила Пресс-служба акима города Шымкент.

Напомним, что семьи умерших медиков в Шымкенте получили по одному миллиону тенге вместо обещанных десяти. Причиной смерти девяти врачей и медсестер стал не коронавирус, а пневмония. По этой причине и выплата в 10 миллионов тенге близким не положена.