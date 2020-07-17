Полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезней будет осуществлен с 1 августа, передает Otyrar.KZ.

Главой государства поставлена задача определиться со статистикой по пандемии коронавирусной инфекций. Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса, необходимо обратить внимание на пневмонии.

В этой связи, в целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID-19 и пневмоний Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных.

С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней.

Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены с случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19.

Из накопленного клинического опыта мы отмечаем сходство течения этих заболеваний и как следствие необходимости применения единых подходов к тактике их лечения.

Сообщаю, что 11 июля текущего года Министерством здравоохранения получено официальное уведомление Всемирной организации здравоохранения по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате.

До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Вместе с тем, с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно неподтвержденных.

Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных: лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний неуточненных.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК