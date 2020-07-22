Жители Туркестанской области поблагодарили полицейских и волонтёра, спасших тонувшего ребенка.

В дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение о том, что на реке Келес, протекающей возле п. Абай, в воде тонет ребенок. На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Келесского РОП.

Как установили полицейские, примерно в 11.30 ч. 10-летний мальчик по неосторожности в глубокой части реки и был подхвачен течением. В это время мимо берега проходил Еркегали Ташанов, волонтёр Келесского РОП, принимающий активное участие в обеспечении общественного порядка, заметил тонущего ребенка.

Чтобы спасти мальчика, на глазах уходившего под воду, мужчина не долго думая бросился в реку и вытащил ребенка из воды и спас жизнь маленького мальчика.

Ребенку оказали медицинскую помощь и доставили в больницу Келесского района. В настоящее время здоровье мальчика хорошее, его отправили домой.

В свою очередь, родственники 10-летнего мальчика выразили искреннюю благодарность и признательность Еркегали Ташанову и сотрудникам полиции Келесского РОП. Они пожелали стражам порядка успехов в жизни и в работе по обеспечению общественного порядка.