Семь беременных женщин, принимавших лечение от коронавируса в инфекционной больнице города Кентау Туркестанской области, благополучно родили, передает Otyrar.KZ.

Сейчас состояние мамочек и малышей удовлетворительное. Об этом рассказала главный врач больницы Гульбану Жумагалиевна.

«Призываем горожан строго соблюдать карантинные требования. Лекарства в больницу доставлены полностью. Сейчас есть запас медикаментов, которых хватит до двух месяцев. Жители должны строго соблюдать требования. Только тогда мы сможем победить эту эпидемию. Сейчас на помощь к нам пришли медики из санатория «Жансая». Они приходят и на дежурство в больнице. Мы совместно работаем», — сказала она.

Ситуация в центральной городской больнице также стабилизировалась. До этого ежедневно по скорой помощи сюда привозили по 50-60 человек. Сейчас этот показатель уменьшился до 10-15 человек.