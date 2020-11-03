10 октября из инфекционного центра в перинатальный центр Шымкента была доставлена местная жительница, передает Otyrar.KZ.

Женщина находилась на 34-й неделе беременности. Врачи диагностировали у пациентки двухстороннюю пневмонию, а состояние оценили, как тяжелое.

Из-за ухудшения работы дыхательных путей и высокого кровяного давления женщине срочно было сделано кесарево сечение.

Операция прошла благополучно, но так как состояние роженицы оставалось тяжелым, врачи провели интенсивное лечение больной в реанимационном отделении, а ребенка передали под наблюдением детского врача перинатального центра.

«Мы провели срочную операцию, чтобы выжили и мать, и ребенок. Операция прошла успешно. После родов женщина находилась на лечении в реанимации. Затем была переведена в отделение физиологии. Здесь проводилось лечение в соответствии с протоколом», — рассказала врач-акушерка городского перинатального центра Жанар Омарова.

В результате лечения состояние женщины улучшилось и ребенка передали матери. 23 октября оба пациента были выписаны.