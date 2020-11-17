4 ноября в инфекционный центр на скорой помощи доставили беременную женщину, у которой была обнаружена коронавирусная инфекция, передает Otyrar.KZ.

Так как, срок беременности был доношенный женщина была прооперирована врачами и родила здорового ребенка.

После операции пациентку экстренно перевели в реанимационное отделение, где провели интенсивные лечебные мероприятия.

Через несколько дней здоровье гражданки в реанимации улучшилось и ее перевели в палату. В течение восьми дней специалисты инфекционного центра пациентке проводили противовирусное терапевтическое лечение. В результате роженица полностью оправилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы.

Гражданка, выздоровевшая от болезни, выражает благодарность людям в белых халатах.

«Я выражаю благодарность врачам. Операция прошла легко и успешно. После выписки из больницы я рада увидеться с моей дочерью», — рассказала женщина, которая выписалась из больницы.