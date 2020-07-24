В жилом массиве Сайрам Каратауского района города Шымкент снижен тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям.

По результатам проведенных анализов исполнения тарифной сметы ПК «Сайрам Су» по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Так, сумма необоснованного дохода ПК «Сайрам Су» за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 2747780 тенге.

Таким образом, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент для ПК «Сайрам Су» введен временный компенсирующий тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям сроком на один год в размере 59,93 тенге/м3 или со снижением на 6,9% от действующего тарифа 64,36 тенге/м3.