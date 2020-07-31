Подозреваемый в ограблении иностранца задержан.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением об ограблении обратился гражданин Узбекистана. Потерпевший сообщил, что примерно в 17:00 ч. вечера на него напал неизвестный мужчина, ударил по лицу и силой забрал 20 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «грабеж».

На место преступления выехала следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП. Со слов потерпевшего полицейские установили приметы грабителя и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Стражи порядка тщательно провели обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП по «горячим следам» задержали подозреваемого, причастного к ограблению иностранца. Им оказался ранее судимый местный житель. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенные деньги и вернули законному владельцу.

Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. Если же вы стали жертвой или очевидцем ограбления и других правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.