В населенном пункте Атамекен начато строительство станции АГТС «Тобол», которая увеличит пропускную способность газопровода.

На развитие населенных пунктов Сарыагашского района по программе «Ауыл-Ел бесігі» проведен средний ремонт 11 улиц Жартытобинского сельского округа на 23,3 км, а в селе Капланбек 16 улиц на 18,8 км. Также в районном центре г. Сарыагаш в текущем году начаты работы по среднему ремонту 3,7 км улиц. Кроме того, в этом году в рамках проекта «Дорожная карта занятости — 2020» за счет средств республиканского бюджета в районе проводится средний ремонт 9 км 5 улиц.

По обеспечению района питьевой водой сегодня ведется строительство систем водоснабжения в населенном пункте Атамекен. Подрядная организация: ТОО «ТВИК».

Что касается обеспечения региона голубым топливом, то в населенном пункте Атамекен начато строительство станции АГТС «Тобол», которая увеличит газовую мощность. Пропускная мощность АГТС-20000 нм3/час. Протяженность газопровода-4,73 км. В этом году строительные работы будут завершены, несколько населенных пунктов будут обеспечены газом.

Строительные работы в районе продолжаются. Начато строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Самал» города Сарыагаш. Подрядчик — ТОО«Жаңа арна 2002». Работы начаты в августе в 2020 году, а ввод в эксплуатацию планируют в 2021- м. Общая площадь здания — 8324,2 кв. м. По плану планируется строительство учебного блока, спортзала, столовой и мастерской школы.

Сарыагаш — это зона с развитым лечебным туризмом. В связи со спросом ежегодно здесь будет возводится новый комплекс. Так, в июне 2020 года сданный в эксплуатацию санаторий «Дархан» способен принять 100 человек. В лечебно-оздоровительном комплексе 20 человек обеспечены стабильной работой. Существует 24 вида лечения. Кроме того, оказывается несколько видов платных услуг. Санаторий планирует принимать около 1300 отдыхающих в год. Средняя стоимость лечения в комплексе составляет 12500 тенге.