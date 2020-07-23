Первую городскую клиническую больницу разгрузят после капитального ремонта второй больницы.

Сдать медицинское учреждение планируют в сентябре.

«У нас городская больница №1 сейчас единственная оказывает экстренную помощь по всему городу, поможет ее разгрузить больница №2, планируется завершить ее ремонт в сентябре месяце, ускоренными темпами идет ремонт. В больнице будут оказывать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь», — рассказал Тимирхан Варзилов, и.о руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

По словам и.о. главы горздрава, в Шымкенте планируют возобновить плановую госпитализацию пациентов.

Анастасия Новикова