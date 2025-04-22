Замакима Шымкента прооперировали, угрозы жизни нет

21 апреля вечером был ранен заместитель акима города Шымкент Руслан Берденов. Он получил огнестрельное дробовое ранение.

Состояние пострадавшего первоначально оценивалось как критическое. Медики стабилизировали его и доставили в городскую больницу, где экстренно провели операцию. Хирургическое вмешательство продолжалось более четырёх часов. Угроза жизни устранена.

Послеоперационный диагноз: проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий и диафрагмы; гемопневмоторакс справа. Также диагностированы множественные проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени, внутреннее кровотечение, множественные дробовые ранения правой почки, плеча и предплечья, наружное кровотечение. Зафиксирован плевропульмональный и геморрагический шок.

Состояние Руслана Берденова оценивается как стабильно тяжёлое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.