Об этом рассказал журналистам и.о главного врача мегаполиса Тимирхан Варзилов.

В городе вспышка пневмонии идет на спад. Тем не менее количество зараженных коронавирусом пока растет. По поручению главы города больше 700 млн тенге выделено на приобретение ИВЛ-аппаратов для больных пневмонией и коронавирусом.

По словам Тимирхана Варзилова, стабилизировалась ситуация с медикаментами, сегодня в запасе имеется больше сотни тысяч жаропонижающих препаратов, все больницы обеспечены лекарствами.

«Аким лично контролирует ситуацию, на сегодня больница в мкр Асар обеспечена на сто процент аппаратами ИВЛ, такая же ситуация в инфекционной больнице и в провизорных центрах. Также, больше сотни тыс жаропонижающих препаратов есть в наличии, 1 млн 600 тысяч антибиотиков есть на крупных складах, которые регулярно поступают в аптеки и больницы»,- сказал Тимирхан Варзилов, и.о. Управления здравоохранения г. Шымкента.

Заполняемость коек в больницах Шымкента снижается на 50 процентов, такая же ситуация и в провизорных центрах. Тимирхан Варзилов уверяет, в каждом из медучреждений Шымкента достаточно лекарств для лечения зараженных коронавирусом и пневмонией, в случае, если у пациента попросят лекарства медики, Варзилов призывает сообщать на номера телефонов главных врачей, которые доступны в каждом медицинском учреждении.

«В настоящее время заражённых в городе 4480, это с учетом бессимптомных, число которых выросло до 2275 человек. Скончался от коронавируса 31 человек, за последние сутки фактов гибели больных не зарегистрировано. В целом у нас выявлено 12034 случаев заражения пневмонией, вылечились на данный момент 9840 человек. Ситуация стабилизируется», — заявил и.о. Управления здравоохранения г. Шымкента.

Как стало известно, сейчас применяется 11 протокол лечения коронавируса и пневмонии, который регулярно меняется. В Шымкенте работают российские медики.