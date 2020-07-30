Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента от 30 июля 2020 года Раимбеков Б., которого большинство помнят, как Руслана Жанпеисова, признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.107 ч.1 и ст.378 ч.2 УК, то есть в умышленном причинении потерпевшему М. телесных повреждений средней тяжести, а также в оскорблении представителя власти и распространении видеозаписи в сети телекоммуникации.

По совокупности уголовных правонарушений он осужден к 1 /одному/ году лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности /в колонии-поселении/.

При рассмотрении дела судом было установлено, что Раимбеков Б. с использованием аэрозольного устройства в виде пистолета, заряженного аэрозольным перцовым содержимым, произвел выстрел в область глаз потерпевшего М., причинив последнему химический ожог обоих глаз, что повлекло за собой снижение остроты зрения. Кроме того, он в общественном месте публично оскорбил сотрудника полиции К., находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и выложил видеозапись на общедоступный интернет-канал.

При назначении наказания суд учел, что он вину в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести не признал, его характеризующие личностные как лица ранее неоднократно имевшего проблемы с законом. Несмотря на это он должных выводов для себя не сделал.

Вместе с тем, суд учел мнение потерпевших о назначении Раимбекову Б. наказания в виде лишения свободы.

Суд, не принял во внимание доводы Раимбекова Б. и его адвоката о том, что он произвел выстрел в лицо потерпевшему М. в пределах крайней необходимости, и что в отношении него со стороны потерпевшего М. совершались противоправные действия.

Эти и другие утверждения были предметом исследования в суде и опровергнуты показаниями потерпевшего, свидетеля, видеозаписью, представленным Раимбековым Б., заключениями судебных экспертиз.

Вина Раимбекова Б. в совершении указанных уголовных правонарушений полностью доказана материалами дела.

С учетом всех указанных обстоятельств, суд посчитал возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших-истцов М. и К., и взыскал с Раимбекова Б. причиненный моральный вред в пользу М. сумме 400 000 тенге и К. 150 000 тенге.