Происшествие произошло в ночь с 28 на 29 июля по улице Байтурсынова. Из моторного отсека легкового автомобиля «Мерседес» неожиданно вырвалось яркое пламя огня.

Владелец сразу же покинул салон автомобиля и попытался самостоятельно потушить огонь. Но попытки оказались тщетными. Ситуацию усугубляло и то, что автомобиль был припаркован рядом с заправочной станцией.

На место пожара экстренно прибыли и пожарные, которые залили пеной моторный отсек автомобиля. От полного уничтожения автомобиль спасло то, что он не был оборудован газовым баллоном.

Заместитель начальника службы пожара тушения ДЧС г Шымкента Куаныш Арысланов: 29 июля на пульт управления ДЧС города Шымкента поступило сообщение о загорании автомашины по улице Байтурсынова, напротив заправки ТС. По прибытию первого РТП подтвердилось, что горит моторный отсек авто машины «Мерседес». Пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано две автоцистерны и 12 человек личного состава пожарной части № 5. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.