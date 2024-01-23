Казахстанцы начали переживать, что могут остаться без куриного яйца.

Об этом люди заговорили после того, как Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки данного продукта. Сейчас в соседней стране испытывают нехватку куриных яиц. А достаточно ли у нас их и не приведет ли большой экспорт к дефициту на внутреннем рынке? Ведь уже сегодня на Западе страны в некоторых магазинах появились вывески, что в одни руки отпускают лишь один лоток яиц. Анастасия Новикова, расскажет подробнее.

Казахстанцы обеспокоены новостью об увеличении поставок казахстанских яиц в Россию. Люди переживают что это приведет к увеличению стоимости этого социально-значимого товара.

«Если у нас здесь больше будет яиц то цены будут низкие, а если дефицит то цены поднимутся», — говорит житель Шымкента.

По словам экспертов отрасли, Казахстан без яиц не останется. Наши фабрики производят больше 5 миллиардов яиц в год, в среднем на каждого человека приходится по 235 яиц. Есть и излишки. В прошлом году, по словам президента союза птицеводов, в Россию продали 2 миллиона 600 тысяч яиц. При этом зайти на зарубежный рынок не так то просто, санврачи ведут строгий контроль за качеством товара.

«У них очень сильно защищают своих производителей, нашим практически сложно туда зайти. Но сейчас в связи с тем что у них дефицит яйца и мяса птицы они чуть дали. Лишнее яйцо если мы небольшое количество будем продавать в Россию, если по хорошей цене возьмут, то можно безболезненно продавать», — говорит Руслан Шарипов, президент союза птицеводов Казахстана.

Специалисты говорят, на экспорте в Россию сильно не заработаешь, яйца в соседней стране стоят почти также как и у нас. Цена же на яйца в нашей стране меняется в зависимости от сезона, с осени по середину весны цены держатся высокими, а после наступления тепла, когда начинают нестись домашние куры, стоимость идет на спад.

Эксперты говорят, птицефабрикам сейчас приходится непросто, они лишены субсидий, часто работают себе в убыток и вынуждены сдерживать цены на социальное яйцо. Многие вынуждены продать свой бизнес, некоторые закрывают производство вовсе.

Как рассказали в минсельхозе, сейчас в стране работают 34 птицефабрики. Больше всего яйца экспортируют в Россию, Афганистан и Кыргызстан. Обеспеченность населения за счет отечественного производства яйца составляет 98%.