10 магазинов в Шымкенте завышали цены на социальные продукты

Больше 700 фактов превышения торговой надбавки на продукты выявили в магазинах «у дома» за неделю. Проверку в министерстве торговли и интеграции проводили во всех городах и областях страны, за 7 дней проверили больше 40 тысяч торговых объектов. Торговые надбавки на социально-значимые продукты питания не должны превышать 15%.

В стране контролируют цены на 19 социально значимых продуктов, в которые входят: мука, хлеб, злаки, крупы, некоторые виды овощей, сахар, масло, мясо, молочные продукты и яйца.

Антирейтинг по продавцам, которые завышали цену, возглавил Нур-Султан, там зафиксировали больше всего нарушений — 278, следом идет Восточно-Казахстанская область, там выявили 80 магазинов, которые решили заработать и подняли надбавку, тройку замыкает Туркестанская область, здесь выявили 38 магазинов. Наименьшее количество нарушений — всего 6, выявили в Улытауской области. В Шымкенте выявили 10 нарушителей. Всех привлекли к ответственности.

«Если после проведенных разъяснений субъекты торговли не снижают надбавки, то местными исполнительными органами, согласно статье 204.4 КОАП РК, предусмотрена административная ответственность», — говорит Олжас Адильбеков руководитель управления контроля комитета торговли.