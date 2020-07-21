Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Енбекшинского и Аль-Фарабийского районов прошли рейды.

В ходе которых сотрудники Управления полиции Енбекшинского района вместе с мобильной группой 19.07.2020 года в 01:00 часов выявили, что караоке-бар “GQ”, расположенный по проспекту Тауке хана,73, работает, нарушив Постановление №26 от 09.07.2020 года Главного государственного врача города Шымкент.

Собранные материалы для принятия законных мер за нарушение требований постановления направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент.

Кроме того, Управлением полиции Аль-Фарабийского района установлено, что примерно в 00:38 часов в Lounge баре «Мята», расположенном по улице Адырбекова №39, находились 7-8 человек. От данных граждан получены объяснения, в отношении 2 граждан составлены административные протоколы по статье 441 КоАП РК. Собранные материалы в отношении владельца и посетителей Lounge бара «Мята» направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Аль-Фарабийского района для принятия административных мер в соответствии с пунктом 1 статьи 425 КоАП РК.