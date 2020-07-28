В дежурную часть Отырарского РОП обратился местная жительница с заявлением о краже кошелька в одном из продуктовых магазинов, передает Otyrar.KZ.

Как пояснил потерпевший, неизвестные лица похитили оставленные на столе кошелек с деньгами и документами. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 50 тысяч тенге.

В результате полицейские в течение часа по горячим следам задержали подозреваемую в краже по месту жительства. Ею оказалась местная жительница, которая призналась в содеянном.

На следствии подозреваемая призналась, что воспользовалась отсутствием людей поблизости и незаметно похитила со стола оставленный без присмотра кошелек.

Полицейские изъяли у задержанной кошелек с деньгами и документами потерпевшей и вернули законной владелице. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.