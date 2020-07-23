ремонт дорог

В Тюлькубасском районе в этом году планируется провести капитальный и средний ремонт 54 дорог общей протяженностью 68 км.

В том числе в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется провести средний и капитальный ремонт 35 улиц общей протяженностью 36 км. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 11,24 км дорог. В целом ремонтные работы будут завершены в сентябре-октябре текущего года.

Кроме того, в районе реализуется 6 проектов в рамках Дорожной карты занятости 2020 на 2020-2021 годы. Это: капитальный ремонт 3-х школ, развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Особенность программы заключается в том, что на строительство различных направлений было задействовано 133 человека, из них 70 жителей района. Это означает, что во время карантинного режима жители района временно будут трудоустроены.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА