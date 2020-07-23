В Тюлькубасском районе в этом году планируется провести капитальный и средний ремонт 54 дорог общей протяженностью 68 км.

В том числе в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется провести средний и капитальный ремонт 35 улиц общей протяженностью 36 км. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 11,24 км дорог. В целом ремонтные работы будут завершены в сентябре-октябре текущего года.

Кроме того, в районе реализуется 6 проектов в рамках Дорожной карты занятости 2020 на 2020-2021 годы. Это: капитальный ремонт 3-х школ, развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Особенность программы заключается в том, что на строительство различных направлений было задействовано 133 человека, из них 70 жителей района. Это означает, что во время карантинного режима жители района временно будут трудоустроены.