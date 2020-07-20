В основном горела сухая трава и мусор в контейнерах, огнём также были охвачены два объекта.

Так, 20 июля в 04 часов 11 минут во дворе летнего кафе «Кортус», расположенного по улице Еримбетова б/н, горели деревянные стулья, топчаны и деревянные ограждения площадью 195 кв. м.. Огонь перекинулся и на кафе «Инста бар», расположенное рядом, общей площадью 120 кв.м., горела наружная обшивка на площади 32 кв.м., внутренняя обшивка на площади 4 кв. м. Общая площадь пожара составила 231 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 04 часов 37 минут, ликвидирован в 04 часов 41 минут. В ликвидации пожара было задействовано 36 человек личного состава, 7 единиц техники и 1 бригада филиала «Центр медицины катастроф».

20 июля 2020 года в 03:29 в оперативную дежурную смену управления в кризисных ситуациях г. Шымкент поступило сообщение о пожаре по адресу: мкр Нурсат, ул. Шанина. По прибытию пожарных подразделений на месте происшествия было установлено, что в пристройке к пятиэтажному жилому дому на первом этаже двухэтажного здания типа «Г» общей площадью 160 кв. м. в продуктовом магазине «Арзан», расположенном на первом этаже горели продукты площадью 30 кв. м., пластиковый витраж оконный рамы, в центре «Донер», расположенном на втором этаже, крыша площадью 20 кв. м. и магазин площадью 4,5 кв.м.

Общая площадь пожара составила 65 кв. м. В 03.38 часов пожар локализован и ликвидирован в 04.00 часов. На месте пожара было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники пожарных частей Службы пожаротушения. Также была задействована 1 бригада филиала Центра медицины катастроф. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. В настоящее время причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Департамент по ЧС города Шымкент напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или «112».