Заявку на проведение обряда жертвоприношения в Курбан айт можно подать онлайн, передает Otyrar.KZ.

По поручению Верховного муфтия был запущен сайт qurban2020.muftyat.kz.

«Через этот сайт вы можете оформить заявку на проведения обряда жертвоприношения, не выходя из дома. Заказчик информируется о ходе работ. Прежде всего, в условиях нынешней пандемии вы сможете совершить жертвоприношение удаленно, без какого-либо контакта»

На сайте будут указаны цены на жертвенных животных, где можно выбрать и заказать нужное животное, мясо которых будет роздано нуждающимся.

Наурызбай Кажы Таганулы — председатель духовного управления мусульман Казахстана