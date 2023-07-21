Размер единовременной выплаты на погребение вырос в два раза

Смерть близкого человека — это большое горе для семьи. Об изменениях, касающихся единовременных выплат на погребение, с нами поделился заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Шымкент.

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий предусмотрена единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета.

Она выплачивается семье умершего либо лицу, осуществившему погребение. Так вот размер госвыплаты увеличили с 15,7 до 35 МРП. То есть в 2023 году с 1 июля она составит –120 750 тенге).

Если умерший был ветераном Великой Отечественной войны, эта выплата составит 36,6 МРП (126 270 тенге).

«В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий в соответствии со статьей 244 Социального кодекса его семье, либо лицу, осуществившему погребение, вместо выплаты в размере 15,7-кратном /3450 х15, 7=54 165 тн/ месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом О республиканском бюджете, 2023 с 1 июля года будет выплачиваться единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета в размере 35 кратных МРП 3450х35=120 750 тенге»,— говорит Ержан Ергешбек.