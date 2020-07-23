Владельцу магазина грозит административный штраф.

Прокуратурой города Туркестан совместно с сотрудниками управления полиции города выявлен факт незаконной торговли лекарств и медицинских изделий в продуктовом магазине «Фиркан» расположенного на пересечении проспекта Б.Саттарханова и улицы Х.А.Яссави.

Труднодоступные для населения медикаменты (анальгин, гриппго, стрептоцид, терафлю, ампецилин, нолгрипп, нафтизин и еще многое другое) продавались в холодильной витрине вместе с продуктами питания, такие как колбаса, сыр, яйца и т.д.

Данный факт зарегистрирован в КУИ Управления полиции г.Туркестан. Лекарственные средства и медицинские изделия изъяты и передано на временное хранение субъекту здравоохранения.

Теперь владельцу магазина грозит административный штраф по статьям «Незаконная фармацевтическая деятельность» и «Нарушение правил обращения лекарственными средствами» (ст.424 и 426 КоАП РК), — говорится в сообщении Пресс-службы прокуратуры Туркестанской области.