Мобильные группы, сформированные при поликлиниках города Шымкент, обеспечили бесплатными лекарственными средствами 60 тысяч пациентов.

Медицинские работники доставляют лекарственные средства на дом больным, состоящим на диспансерном учете.

Об этом сегодня на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления здравоохранения Тимирхан Варзилов.

«В настоящее время 211 мобильных бригад круглосуточно выезжают на вызовы. До сегодняшнего дня они посетили более 23 тысячи пациентов на дому и оказали им необходимые медицинские услуги», — сказал Т. Варзилов.

Стоит отметить, в медицинских организациях имеется двухмесячный запас лекарственных средств, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На сегодняшний день в розничных аптеках города имеется основной запас лекарственных средств. В частности, 120 600 упаковок жаропонижающих препаратов, 175 000 упаковок противовирусных препаратов, 1 982 000 антибиотиков, 24 860 упаковок антикогулянтов, 730 000 упаковок витамина «С».

Следует подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшается ежедневно. Так, по состоянию на 17 августа в Шымкенте зарегистрировано 5150 случаев заражения коронавирусом.

В том числе симптомных — 2625, бессимптомных — 2525. Количество вылечившихся больных –4292 человек.