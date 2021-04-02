В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Шымкенте мобильная группа по контролю за соблюдением требований карантина работает в усиленном режиме.

На сегодняшний день на территории города работают 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Ими на 1 апреля проведены проверки 356 объектов, составлены административные протоколы на 17 объектов, не соблюдающих режим карантина.

Сегодня торговые рынки «Авто-Нур» и «Алаш», расположенные на территории Абайского района лично посетил аким района Б.Парманов и провел разъяснительную работу по соблюдению требований карантина. Кроме того, в ходе мероприятия на остановках с массовым пребыванием людей, пассажирам общественного транспорта были даны разъяснения и розданы маски.

Всего на территории района расположено 11 рынков, около 3 тысячи объектов предпринимательства. В целях контроля за надлежащим исполнением карантинных требований на данных объектах акиматом Абайского района созданы 6 мобильных групп. С начала года ими составлено 227 протоколов, нарушители оштрафованы.