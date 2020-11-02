Во всех районах Шымкента продолжается мониторинг соблюдения карантинных требований.

Во внимании – соблюдение санитарных мер в общественных питаниях, торговых точках и прочих мест массового скопления людей.

В минувшие выходные в Енбекшинском районе был организован очередной рейд. Мобильная группа выявило, что в полдень в одном из ресторанов проходит семейное мероприятие. В момент визита мобильной группы в заведении находились около 200 посетителей.

Кроме того, еще одно нарушение было зафиксировано в доме №49 по улице К. Цеткина. В этом частном доме было организовано масштабное мероприятие на 60-70 посетителей.

За один день мобильная группа проинспектировала 72 бизнес-объекта. В результате выявлено 2 нарушения режима карантина.

Мобильная группа предупреждает граждан и владельцев заведений о продолжении режима карантина и соблюдении требований постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Также с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции мобильная группа Аль-Фарабийского района провела разъяснительную работу по соблюдению требований карантина.