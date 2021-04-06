В Шымкенте работают 22 мобильные группы по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В городе 5 апреля проведены проверки 313 объектов (303 объектов предпринимательства, 10 частных объектов). Из них на 11 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 30 случаев заражения КВИ: 14 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 16 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах есть 1380 мест (городской инфекционный центр – 560, клиника Атамекен – 500, «14 емдеу орталығы» — 320 мест). Наполняемость коек — 26%. 1009 койко-мест свободны. В инфекционном стационаре находятся на лечении 371 пациентов (5 ИВЛ, 4 НИВЛ).

Призываем жителей города соблюдать санитарные требования, носить маски в общественных местах.