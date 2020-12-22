Об этом сообщил заместитель главного государственного санитарного врача области Айдаркул Ахметов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В Туркестанской области в целях профилактики коронавирусной инфекции в период карантинного режима с 5 июля по 22 декабря создано более 100 мобильных групп для мониторинга объектов. В его состав вошли сотрудники акимата, палаты предпринимателей, управления полиции и волонтеры.

В результате проведенных мониторинговых работ наложено штрафов на сумму 263 229 390 тенге. Об этом сообщил заместитель главного государственного санитарного врача области Айдаркул Ахметов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В частности, по результатам мониторинговых работ проверено 42 594 объекта, наложено 5137 штрафов. В том числе в размере 30 МРП составлены протоколы на 4960 физических лиц (206 683 200 тг), 103 индивидуальных предпринимателей (32 905 410 тг), 12 юридических лиц (3 833 640 тг), 62 должностных лиц (19 807 140 тг). Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если в течение 7 дней штраф будет оплачен, то выплачивается только 50 процентов.

«В Туркестанской области на сегодняшний день отменено 577 семейных праздничных мероприятий и наложены административные штрафы. Также необходимо соблюдать меры безопасности при проведении предвыборных массовых мероприятий. Стоит обратить внимание на свое и здоровье близких. Поэтому нельзя пренебрегать мерами предосторожности», — сказал Айдаркул Раимкулулы.

На пресс-конференции спикер отметил необходимость проведения предвыборных агитационных мероприятий в режиме онлайн с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов. Для избирательной кампании необходимо осуществлять бесплатную подготовку печатных материалов, в том числе с использованием одноразовых перчаток и защитных масок для распространения иллюстративных материалов, значков, флагов.