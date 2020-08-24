Об этом сегодня рассказали в городском управлении здравоохранения.

По словам и.о обязанности руководителя горздрва Тимирхана Варзилова, в Шымкенте у детей не зарегистрировано ни одного случая синдрома Кавасаки. К тому же, это заболевание, по словам главного доктора города, возникает не только после перенесенного COVID-19.

«Необязательно, что это следствие COVID-19. Но в Шымкенте таких случаев нет «, — рассказал Тимирхан Варзилов.

Информация о том, что в Казахстане у детей начали выявлять болезнь Кавасаки, появилась недавно. При этом заболевании могут поражаться перикард, миокард, проводящая система сердца, эндокард, клапанный аппарат. Так же для данного синдрома характерно поражение коронарных артерий с развитием аневризм.

Несколько дней назад, в минздраве объяснили, в настоящее время во многих странах мира, а также в Казахстане, среди детей, заболевших легкой или бессимптомной формой COVID-19, регистрируется многосистемный воспалительный синдром. Еще его называют синдромом Кавасаки. Однако это заболевание носит единичные случаи, и не все дети, перенесшие инфекцию, обязательно переболеют этим синдромом.

Мультисистемный воспалительный синдром зарегистрирован у 14 детей (заболеваемость составляет менее 0,6 процента). Пять детей с таким диагнозом зарегистрированы в Нур-Султане, трое из них уже выписаны с полным выздоровлением домой, по два ребенка — в Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, по одному ребенку — в Алматы, Туркестане и Атырауской области.

Анастасия Новикова