Тимирхан Варзилов назначен главным врачом городского перинатального центра города Шымкента, передает Otyrar.KZ.

Он имеет тридцатилетний стаж работы в области охраны здоровья матери и ребенка.

Варзилов родился в городе Алматы в 1966 году. Он окончил Алма-Атинский государственный медицинский университет по специальности — лечебное дело, квалификация-врач.

Работал акушер-гинекологом родильного дома медика-санитарной части производственного объединения «Фосфор», был заведующим отделением родильного дома медика-санитарной части производственного объединения «Фосфор», после заведующим физиологическим родильным отделением медико-санитарной части производственного объединения «Фосфор». Был также заместителем главного врача по лечебно-профилактической деятельности «Областной перинатальный центр №1», И.О. главного врача «Областной перинатальный центр №1», заведующим гинекологическим отделением областной клинической больницы, заведующим отделением гинекологии клиники МКТУ им. К.А.Яссави, акушер-гинекологом акушерско-фзиологического отделения №1 областного перинатального центра №4, заместителем главного врача по лечебно-профилактической деятельности областного перинатального центра №4, главным врачом ТОО «Sunkar Premium», Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения города Шымкент.