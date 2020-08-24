Об этом сегодня на брифинге в информационно- коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Тимирхан Варзилов.

«На сегодняшний день от коронавирусной инфекции вылечились 4 379 пациентов. Большинство из них граждане пожилого возраста. В настоящее время лечение получают 732 больных коронавирусной инфекцией. Из них 18 пациентов продолжают лечение в стационарах», — сказал Т. Варзилов.

По состоянию на 24 августа в городе насчитывается 5165 больных коронавирусной инфекцией, из них симптомные — 2635, бессимптомные – 2530, сообщает Управление здравоохранения города Шымкент.