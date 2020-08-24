Порядка 27 млн тенге собрано сотрудниками Антикоррупционной службы для оказания благотворительной помощи медицинским организациям.

Работники Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) приняли решение перечислить однодневную заработную плату на помощь в борьбе с распространением коронавируса.

На собранные средства приобретены 25 кислородных концентратора, которые будут распределены в равной степени между регионами страны.

Аппараты с производительностью до 10 л/мин используются при лечении тяжелых заболеваний дыхательных путей.

«Каждая организация должна быть социально – ответственной. Понимая степень нашей социальной ответственности перед обществом, мы сочли для себя важным и необходимым перечислить свою однодневную зарплату для приобретения кислородных концентраторов больницам, тем самым проявляя солидарность в борьбе с СOVID» – резюмировал председатель Агентства А.Шпекбаев.

Также необходимо отметить, что ранее южнокорейской стороной направлена гуманитарная помощь в Казахстан в рамках сотрудничества Агентства по противодействию коррупции и директора Международного Института Развития Интеллекта, разработчика программ обучения для должностных лиц местного самоуправления Республики Корея, профессора Джо ГЮ Юн.

Груз с общим весом 1,5 тонны на сумму порядка 50 тысяч долларов США при поддержке авиакомпании «Эйр Астана» прибыл в аэропорт Алматы. Поступивший гуманитарный груз направляется по медицинским учреждениям через ТОО «СК-Фармация».

Территориальные подразделения Агентства совместно с представителями общественности обеспечат сопровождение груза до конечного потребителя. Для исключения рисков нецелевого использования гуманитарного товара все поступившие медикаменты и изделия промаркируют специальным штампом «Гуманитарлық көмек – ТЕГІН».

Следует отметить, что такой транспарентный процесс контроля антикоррупционщики наладили за распределением всей поступающей в страну гуманитарной помощи.

Также по рекомендации Антикора на официальном сайте единого дистрибьютера создан специальный подраздел, где любой желающий может увидеть полную информацию о распределении поступившей в страну гумпомощи.

В свою очередь в целях исключения фактов завышения цен в рамках проекта «Adaldyq alańy» в аптеках страны размещаются информационные брошюры. В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении Covid-19 и вирусной пневмонии. Для удобства граждан установлены QR-кода со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств. Данная инициатива является сдерживающим фактором необоснованного завышения аптеками цен на востребованные лекарства.