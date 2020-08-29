Затопление многоэтажки в практически безоблачную погоду произошло в Шымкенте.

В новом строящемся микрорайоне жители пожаловались на то, что подвал 9-ти этажного жилого дома, который сдали в эксплуатацию в прошлом году заполнился водой и подступает уже к первому этажу.

Как утверждают жители дома они за помощью обращались в различные вышестоящие инстанции. Вот только помощь нашли у представителей СМИ.

-Вот, это трещина. Весной, когда идут дожди вода у нас просачивается отсюда.

И подобных трещин на стенах жилого 9-ти этажного дома не мало — говорят люди, которые въехали сюда только в прошлом году. Подвал многоэтажки периодически заполняется водой, она просачивается со всех щелей — уверяют местные жители.

ЖАНАР ОНЛАСЫН, жительница г. Шымкент: Двери набухли и не открываются, и не закрываются. Перебои со светом и питьевой водой у нас постоянны.

А тут еще водную магистраль прорвало. И с полуночи уровень воды в подвале на глазах поднялся до первого этажа.

АЙЖАН АЛБАНБАЕВА, жительница г. Шымкент: Так как наш дом новый, у всех практически новая техника. Теперь все испортится, перегорит.

Спокойствие в этой ситуации похоже сохраняют лишь представители управления строительства, мол, прорыв обнаружили и устраняем. А трещины на стенах — это лишь естественная усадка.

ШАМИЛЬ АМАНКУЛОВ, представители отдела строительства г. Шымкент: После порыва вода в подвал начала поступать по лотку и начала заполнять подвал. Если жители с заявлением обратятся в акимат, то недочеты будут устранены за счет подрядной организации.

Однако жители переживают, что таких испытаний их долгожданный дом не выдержит и рухнет. И видимо не зря, у программы «доступное жилье» в народе появилось второе название «проблемное жилье».