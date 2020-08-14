Запрещающий знак чуть не лишил работы тысячи человек местных предприятий.

Грузовым машинам в Шымкенте запретили въезжать в промышленную зону, где расположены десятки предприятий.

Дорожный знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, появился здесь несколько дней назад. Его установили на единственной дороге, ведущей к промышленной зоне! Ошарашенные нововведением предприниматели едва не потеряли дар речи! На склады теперь не могут проехать ни сотрудники на грузовиках, ни покупатели.

«Наш офис и складские помещения расположены в тупике в промзоне, где въезд со стороны Есильской. Мы узнали, что там был установлен знак, что въезд большегрузам запрещен. Мы считаем, что он установлен необдуманно, их решение ущемляет не только наши права, но и других арендаторов», — уверен Ораз Шыналиев, представитель компании «ДЖИНТЕКС».

Проезд грузовиков-тяжеловесов запретили, однако «авторы» не разложили по полочкам новые правила. Оказывается, для водителей с накладными, сделали исключение. При этом вновь не учли очевидного.

«Хозяйства, которые везут сюда товар, которые не знаю куда его сбыть и везут напрямую, их поток будет ограничен. Во-вторых у нас большое количество покупателей, выписать которым товарно-транспортную накладную на этот груз мы сможем только при условии, что они попадут на наше предприятие, загрузят этот товар, взвесят и только потом появится этот документ. Документ появиться на том перекрестке, для того, чтобы завезти этот товар, не может», — рассказывает Наталья Харипова финансовый директор АО «Шымкентмай».

Предприниматели говорят, что склады забиты под завязку! Если немедленно не демонтировать знак, то производственные обороты придется снизить или вовсе остановить. Без работы могут остаться тысячи работников нескольких предприятий.

«Склады рассчитаны на оптимальную загруженность товара, с учетом отгрузки товара. Учитывая что мы сейчас производим активно продукцию, если оперативно не решится проблема, мы будем вынуждены остановить производство. Это большая социальная проблема, у нас 650 человек работает на предприятии, если мы все остановим как мы будет их содержать, с чего платить зарплату, итак время нелегкое», — сетует Наталья.

Жалобы на знак раздора дошли до Палаты предпринимателей и заместителя городского главы. Оказалось, что переполошивший предпринимателей запрет на въезд, установили по просьбе местных жителей: шум мешает спокойной жизни. Кроме того такая мера ввелась не только в районе железнодорожного вокзала, но и по всему городу. Всё для сохранения дорожного покрытия.

«Были введены ограничения по движению грузового транспорта в городе. В их числе и улица Терешкова. Предприниматели обратились, и сейчас приняли решение разрешить движение от улицы Жансугурова до ворот промышленного предприятия. Но при этом мы поворот направо, где дорога идет в сторону населенного пункта, где университет Кайнар, ставим знак чтобы дороги сохранить хотя бы там», — рассказал Максут Исахов заместитель акима г.Шымкента.

В итоге, в дорожной полиции согласились запрещающий знак демонтировать. Бизнесмены посоветовали провести общегородской мониторинг использования запрещающих знаков. Это позволит защитить права предпринимателей.

Анастасия Новикова