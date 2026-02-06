Цифровые весы на трассах: в Шымкенте работает автоматический контроль перегруза

С 1 марта в Туркестанской области за перегруз большегрузных автомобилей начнут штрафовать в автоматическом режиме.

Сейчас мы наглядно покажем, как работает такая система на примере Шымкента. По такому же принципу автоматический контроль будет действовать и в Туркестанской области.

Невидимые датчики и фиксирующие камеры видеонаблюдения, выводят данные на табло. Здесь же вся информация о проверяемом автотранспорте. Так проходит автоматическая проверка веса перевозимого по автотрассе груза. Для каждой местности, района или города правила едины и их следует соблюдать.

В Шымкенте зарегистрировано более трёх тысяч грузовых автомобилей, а по всей стране-около 36 тысяч. И если ранее случаи перегруза фиксировались ежедневно, то в настоящее время их количество снизилось в разы. За три месяца работы автоматических станций в Шымкенте зафиксирована только тысяча нарушений.

Андрей Осипов, технический директор:

«В дорожное полотно установлены дорожные датчики. Каждое колесо взвешивается трижды. Мы получаем сведения о количестве осей, нагрузку на каждую ось и общую массу транспортного средства. Как вы видите, на контрольной арке установлены камеры видео-наблюдения. В зоне взвешивания они делают снимки автотранспортного средства. Данные передаются в модуль дорожного весового контроля системы транспортной базы данных, где уже внутренняя инспекция транспортного контроля определяет владельца и делает предписание о правонарушениях».

Для каждого типа грузовых автомобилей установлены допустимые нормы веса. Они напрямую зависят от количества осей. За превышение норм предусмотрены штрафы от 40 до 1000 МРП. Фиксация нарушений, видеофиксация объездов, а также штрафы будут оформляться автоматически и загружаться в систему «Айрап».

Батыржан Есалиев, руководитель отдела контроля транспорта г. Шымкента:

«На 2026 год местными исполнительными органами планируется установка ещё шести автоматических станций измерения на территории города Шымкента. В основном они будут размещены на въездах и выездах из города, на дорогах общего пользования с интенсивным движением автотранспортных средств».

Сегодня в Шымкенте функционируют три автоматические станции весового контроля: в районе Жибек Жолы, в Сайрамском районе и на улице Бердыкожа Батыра. В Туркестанской области таких станций всего две.