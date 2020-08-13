Нарушали карантин как могли: в Шымкенте за время ЧП и карантинного режима полицейские выявили 433 правонарушения, передает Otyrar.kz

Чаще всего они связаны с нарушением карантинных мер. Есть среди нарушителей и те, кто проводил свадьбы.

Любители выкладывать сторисы в Инстаграм сейчас становятся главными информаторами полицейских. Выложив видео с мероприятия, например, тоя, будьте готовы к приходу незваных гостей – полицейских. Правда, придут они не для того, чтобы поздравить, а привлечь к ответственности, — об этом рассказал главный полицейский Шымкента.

«Да, случаи с проведением тоев были, все дела переданы в соответствующие инстанции, суд примет решение о наказании нарушителей карантинных мер. Были случаи, когда нам присылали свадебные видео, наши сотрудники работают по этим делам», — рассказал Ералы Жумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

От свадеб главный полицейский города перешел к более громким делам.

Видеоролик, на котором женщина рассказала о далеко не двусмысленных действиях неизвестного мужчины в отношении ее дочери и других девочек, прокомментировал главный полицейский третьего мегаполиса. По его словам, подозреваемого задержали, в отношении него ведется следствие, правда, сейчас он находится у себя дома.

«Да, я лично ознакомился с делом, поговорил с этим мужчиной. Также поговорили с женщиной, которая записала это видео, она сказала, что не давала согласия, чтобы выкладывали в сеть видео. Со стороны наших сотрудников никаких нарушений не было, сейчас идет следствие», — сказал Ералы Жумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

Ведется следствие еще по одному громкому делу. 4 августа мужчина насмерть забил камнем до смерти 63-летнего жителя Шымкента и скрылся с места преступления. Задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался житель Туркестанской области. Как сообщил Ералы Жумаханбетов, ведется расследование по статье «Умышленное убийство».

Шуддин Саидов